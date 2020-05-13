 مجلس السيادة السوداني: اتفاق على اتخاذ الخطوات الدستورية لإقالة وزير الصحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس السيادة السوداني: اتفاق على اتخاذ الخطوات الدستورية لإقالة وزير الصحة

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 6:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 6:09 م

كشف مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن الاجتماع الثلاثي (بين مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير)، الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو الجاري، أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة الدكتور أكرم التوم من منصبه.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ضم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعددا من أعضاء المجلس، ورئيس الوزراء، ووزيرين آخرين، بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة).


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