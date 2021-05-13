فلسطين: استشهاد مواطن وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثمانية آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد مراسل الوكالة بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في محيط أبراج الندى شمال البلدة، ما أدى لاستشهاد شاب وإصابة ثمانية آخرين بجروح مختلفة تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في البلدة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.