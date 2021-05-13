شهدت منطقة شارع الجمهورية بالمنصورة، تصادم 4 سيارات ملاكي بأول أيام عيد الفطر المبارك، ما أسفر عن إصابة شخصين.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى قسم أول المنصورة بتصادم 4 سيارات ملاكي بشارع الجمهورية بالمنصورة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبانتقال ضباط المباحث إلى محل البلاغ؛ تبين تصادم سيارتين أثناء تخطي إحداهما الأخرى، وأدى ذلك إلى اصطدامهما بسيارتين أثناء توقفهما بشارع الجمهورية أمام السجل المدنين وأسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين وتلف 4 سيارات ملاكي تحمل أرقام "د ل ص ٦٣٥٢، د أ ر ٥٦١٧، د ي ر ٨٣٢٦، د ج ى ٦٥٢٧".

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي ولم يؤثر الحادث على الحركة المرورية بالطريق

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.