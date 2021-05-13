رئيس الوزراء البريطاني: يجب وقف التصعيد في غزة بشكل عاجل وفوري

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن «بريطانيا تريد أن ترى تهدئة عاجلة للتصعيد في إسرائيل» وذلك بعد أيام من الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الخميس، أضاف «جونسون» للصحفيين: «بالتأكيد نحن في المملكة المتحدة حزينون للغاية لرؤية ما يحدث ودائرة العنف التي تحدث الآن».

وتابع: «أعتقد أنه من المهم أن نكسر تلك الحلقة وأن ننهي فكرة الأعمال الانتقامية هذه، وأعتقد أن ما يريد الجميع رؤيته هو وقف تصعيد بشكل عاجل وفوري».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.