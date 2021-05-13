محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بمسجد السلام بشرم الشيخ

أدى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ جمال البرديسي، مدير أوقاف شرم الشيخ، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية.

وبعث محافظ جنوب سيناء برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ المحافظ مواطني المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا جموع الشعب المصري متمنيًا أن يرفع الله البلاء ويحفظ مصر.

وأشاد المحافظ بالتزام مواطني المحافظة بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مشددًا على الاستمرار في اتباع هذه الإجراءات حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمنشأت السياحية والبازارات، وجاري حاليا تطعيم جميع سائقي التاكسي بشرم الشيخ وكذا العاملين علي السقالات واللنشات البحرية ضمن خطة موضوعة لتطعيم جميع العاملين بالسياحة حرصًا على سلامتهم واستعداداً للموسم السياحي.