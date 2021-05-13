اليابان تخطط لفرض قيود أكثر صرامة لمواجهة كورونا

تخطط الحكومة اليابانية لفرض قيود أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في خمس مقاطعات أخرى، وسط دعوات متزايدة للاستجابة بشكل أسرع لعدد متزايد من الإصابات الناجمة عن سلالات كورونا المتحورة شديدة العدوى، حسبما ذكرت مصادر مطلعة ليوم الخميس.

وقالت المصادر- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنه من المتوقع سريان الإجراءات المشددة اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 13 يونيو المقبل في بعض البلديات على أن تشمل إغلاق المطاعم في وقت مبكر.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا للصحفيين إن الحكومة ستتشاور مع الخبراء غدا الجمعة بشأن القرار، مضيفًا أنه سينظر أيضًا فيما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية بشأن مقاطعة هوكايدو، التي شهدت عددًا قياسيًا آخر من حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم.