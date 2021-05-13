طريقة العناية بالشعر أمر يهم كل الفتيات والسيدات، ويأتي في مقدمة روتين العناية بالشعر، طريقة وعدد مرات غسله، خاصة مع بدء فصل الصيف، وتعرض الشعر للحراة والتعرق.

وقد تكون الزيوت التي تكونها فروة الرأس أمر مزعج للبعض، لكنها أمر حيوي لشعر صحي ولامع، فيمكن أن يكون الشعر الخالي تمامًا من هذا الزيت الطبيعي خشنًا وباهتًا ويصعب تصفيفه؛ لذلك يجب الحرص على عدم غسل الشعر بالشامبو بشكل يومي.

ونشر موقع "هيلث لاين"، مجموعة من المعلومات حول عدد مرات غسل الشعر بالشامبو، نستعرضها فيما يلي:

• ما الذي يؤثر على عدد مرات غسل الشعر؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من الحاجة إلى غسل الشعر:

-الزيوت

تعتبر الزيوت هي السبب الأكبر وراء ما نعتبره الشعر "المتسخ"، حيث يمكن أن تترك الشعر رخوًا ومتكتلًا، ويعتمد مقدار الزيت الذي ينتجه الشخص العادي على العمر وعلم الوراثة والجنس والبيئة، حيث لا ينتج الأطفال وكبار السن الكثير من الزيت مثل المراهقين أو البالغين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وذلك على الرغم من أنهم قد مروا بفترة بها فروة رأس دهنية، إلا أنها تصبح أكثر جفافًا مع التقدم في العمر.

-نوع الشعر

يجب غسل الشعر الأملس والرفيع أكثر من الشعر المجعد أو المموج، حيث يتم تغليف الشعر الأملس بسهولة بواسطة الزهم، ما يعني أنه يبدو دهنيًا بشكل أسرع، بينما يميل الشعر السميك أو المموج أو المجعد إلى أن يجف، لأن الزيت لا يغطي الخصلات بسهولة، حيث يعتبر الزهم جزءًا مهمًا من تجعيد الشعر الجميل والمحدّد جيدًا، لأن الشعر المجعد يحتاج إلى مزيد من الرطوبة ليبقى ناعمًا ويمنع التجاعيد.

- العرق

يُعد مقدار التعرق عاملًا كبيرًا في عدد المرات التي يجب فيها غسل الشعر أو شطفه على الأقل، حيث يمكن للتعرق أن ينشر الدهن ويجعل الشعر يبدو متسخًا، ويمكن أن يتسبب أيضًا في جعل رائحة الشعر أقل من الانتعاش، لذلك يوصي هيوز طبيب الجلدية باستعمال بعد التدريبات المتعرقة، وعند ارتداء قبعة أو خوذة لفترات طويلة من الزمن.

-الأوساخ المادية أو حبوب اللقاح

قد تكون البستنة والتنظيف وغيرها من المهام الفوضوية سببًا للغسيل، لأن الأوساخ والغبار وحبوب اللقاح تعلق على الشعر، حيث لن يؤدي ذلك إلى جعل الشعر يبدو باهتًا فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الحساسية.

-منتجات تصفيف الشعر

يمكن أن تتراكم منتجات التصفيف على الشعر وفروة الرأس وتؤدي إلى التهيج والضرر، لذلك قد يعني الاستخدام المتكرر أو المكثف للمنتج إلى الحاجة إلى غسل الشعر بشكل متكرر أكثر مما هو مطلوب عند تخطي الكريمات والبخاخات.

• هل يجب غسل الشعر كثيرا؟

الشامبو مصمم لتنظيف فروة الرأس وإزالة الزيوت الزائدة، ولكن إذا تم الإفراط في استخدامه أو إذا تم استخدامه على طول الشعر، فقد يتسبب في تلف الشعر، حيث يزيل الشامبو الزيوت المهمة التي تنتجها فروة الرأس، ويمكن أن يترك الشعر وفروة الرأس جافين للغاية، ولمنع ذلك يجب الحرص على غسل جذور الشعر بالشامبو فقط، حيث يتم تنظيف الأطراف عند شطف الشامبو من الجذور.

• قشرة الرأس والشامبو

قد تكون قشرة الرأس علامة على الإفراط في الغسيل، حيث إن الشعر الجاف والحكة والتقشر المستمر أو القشرة كلها أعراض لفروة الرأس شديدة الجفاف، ولكن هذا لا يعني تجنب غسل الشعر إلى الأبد