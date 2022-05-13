وزير دفاع أستراليا يعلن رصد سفينة حربية صينية قبالة السواحل الغربية للبلاد



أعلن وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون أنه تم رصد سفينة حربية صينية لديها القدرة على جمع معلومات استخباراتية قبالة السواحل الغربية لأستراليا، واصفا ذلك بأنه "عمل عدواني".



وقال داتون في مؤتمر صحفي بمدينة بيرث الأسترالية اليوم الجمعة إنه كان يجري تعقب سفينة حربية صينية متخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية على مقربة من السواحل الغربية على مدار الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.



وأضاف الوزير أن السفينة الحربية "وصلت جنوبا، كما كانت تفعل السفن الصينية في السابق"، متجهة إلى المنطقة المجاورة لبدة اكسماوث، في شبه جزيرة نورث ويست كيب، بولاية أستراليا الغربية.



وأوضح داتون أن السفينة الحربية الصينية كانت على مقربة من الساحل وأنها دخلت المنطقة الاقتصادية الخاصة لأستراليا، مشيرا إلى أنه تم رصد السفينة اليوم الجمعة تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش أمس الخميس)، على بعد نحو 250 ميلا بحريا شمال غرب مدينة بروم الأسترالية.



واختتم وزير الدفاع الأسترالي تصريحاته بالقول إن من الواضح أن هدف السفينة كان جمع معلومات استخباراتية، مشيرا إلى أن السلطات الأسترالية راقبت أنشطتها "عن كثب".



وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية أن سفينة استخبارات صينية تحمل اسم "هاي وانج شينج" أبحرت باتجاه أقصى الساحل الغربي لأستراليا قريبا من بلدة اكسماوث، قبل أن تغير مسارها نحو الشرق على طول الساحل الشمالي الغربي.



وأضافت الوزارة في بيان: "تحترم أستراليا حق جميع الدول في ممارسة حرية الملاحة والإبحار في المياه الدولية والتحليق في المجال الجوي مثلما نتوقع من الآخرين احترام حقنا في فعل الشيء نفسه".