نقيب الأطباء يزور الطبيب المعتدى عليه: نقدم له أوجه الدعم كافة ضد جميع الانتهاكات

قام د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أحمد حسين ود. خالد أمين عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء ود. يحي دوير عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة بزيارة الطبيب م.غ. بمستشفى القاهرة الجديدة والذي تم الاعتداء عليه أمس الخميس ١٢ مايو من قبل مرافق لمريضة أثناء تأدية عمله بالمستشفى.



وأكد وفد النقابة أن نقابة الأطباء تقدم كافة أوجه الدعم للطبيب للحصول على حقه في جميع الانتهاكات التي حدثت له أيا كان صفة المعتدي أو حيثيته.



واطمئن نقيب الأطباء على الوضع الصحي للطبيب والذي ما زال تحت العلاج بالمستشفى من إثر إصابات الاعتداء، وأكد نقيب الأطباء على الدعم القانوني الكامل للنقابة مع الطبيب لقناعة أعضاء مجلس النقابة بصحة موقف الطبيب.



وقال د. خالد أمين أنه يرفض الإعتداء على الطاقم الطبي والمستشفيات تحت أي مبرر، ويؤكد أن تلك الاعتداءات تضر بمصالح المرضى حيث تعطل العمل بالمستشفيات وبالأخص خدمات الطوارئ والإسعافية.



من ناحيته، أكد د. أحمد حسين أنه وبعض أعضاء مجلس النقابة استمعوا لأقوال بعض الأطباء إدارة المستشفى والتي جزمت بصحة أحداث الواقعة التي سردها الطبيب المعتدي عليه، وأضاف د. أحمد حسين أن الواقعة حدثت أمس الخميس ١٢ مايو حوالي الخامسة مساءً بقدوم سيدة بصحبة مريضة عمرها ١٣ عاماً تقريباً مصابة بجرح رضي مفتوح بقدمها اليسرى ويرافقهن شخص قام بالاعتداء على الطبيب الذي كان يناظر مع أطباء آخرين حالات مرضية أخرى بغرفة الكشف، وبعد قيام الأمن الإداري للمستشفى بإبعاد المعتدي عاود الدخول إلى الطبيب ومعاودة الاعتداء عليه وإحداث إصابات به وتلفيات باثاثات المستشفى.



وأكد د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أنه بمتابعته للأحداث وحضوره مع الأطباء ومسؤولي المستشفى ووزارة الصحة، أن مستشفى القاهرة الجديدة هي من قامت بإبلاغ الشرطة عن واقعة التعدي، وأضاف د. أحمد حسين أن هذه الواقعة هي تعدي على منشأة طبية حيوية والعاملين بها وتعطيل مباشرة المرضى وإحداث إصابات بالعاملين أثناء تأدية عملهم و تلفيات بالمنشأة، ويجب إعمال القانون في ظل هذا التوصيف.



وقال د. يحي دوير عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة أنه يرافق الطبيب منذ حدوث الواقعة، وأنه ونقابة القاهرة يقدموا كافة أوجه الدعم للطبيب، وأكد د. يحي دوير على ضرورة تواصل الأطباء مع النقابة في حالة حدوث اعتداء.