مسئولون إماراتيون ينعون الشيخ خليفة بن زايد

نعى عدد من القادة والمسئولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وأكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية فقدت قائدا فذا ورجلا حكيما وإنسانا كريما بخلقه وعطائه لوطنه ودينه وأمته وللعالم أجمع كرس حياته للعمل على النهوض بوطنه وفي خدمة الإنسانية وعمل الخير في أنحاء العالم كافة.

كما تقدم ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام، وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بصادق العزاء والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

ونعى الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، وقال في كلمة له: "ببالغ الحزن والألم نفقد اليوم رمزا عربيا ووطنيا هو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رحمه الله، الذي بذل العطاء المخلص خدمة للوطن وحرصاً على الارتقاء به ليصبح في أعلى وأرقى المصاف الحضارية والعالمية".

ونعى الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال في كلمة له: "ببالغ الحزن والرضا بقضاء الله وقدره يرحل عنا اليوم قائد مسيرتنا ودولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد عمر غني بخدمة الوطن والعمل الإنساني والعطاء الجزل في كل المجالات والمراحل والمسؤوليات".

نعى الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلا: "اليوم تودع الإمارات قائدها ورمزا من رموزها الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه.. اليوم تفتح السماء أبوابها لتستقبل رجلا قل مثيله بين الرجال وعد فأوفى و أعطى فأجزل وسئل فلبى.. فكان فاعل الخير ورجل الخير على الدوام.. خليفة بن زايد من لا يذكره اليوم رجل البر والتقوى والتسامح في كل مكان في هذا الكون له بصمة المحبة والخير ورثها عن الأب والقائد عن رجل كبير وقائد فذ عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه فكان خير الخلف لخير سلف.. حين يذكر القادة العظام في العالم سيكون اسم الشيخ خليفة بن زايد في المقدمة فقد أكرم شعبه و أعز أمته ومد يد المساعدة للجميع و احتضن المحتاجين و كان الأب الروحي لهم جميعا".

نعى الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائلا: "لقد فقدنا اليوم شخصية ستبقى ملامحها الإنسانية محفورة في وجداننا، فعلى أثر الوالد المؤسس، ونهجه القويم، الذي يضعُ الإنسان في قائمة الأولويات على هذه الأرض الطيبة، وتوفير أقصى درجات الحياة الكريمة، سار على درب العطاء والإنسانية، وتشرّب معاني الحكمة والإدارة، وقاد سفينة الوطن نحو البناء والمستقبل المشرق، بقلبٍ مخلصٍ للأرض، وإرادةٍ طموحةٍ وحكيمة، وشخصيةٍ عروبيةٍ تفكر خارج حدود الخريطة لينعم الإنسان أينما كان بالاستقرار والفرص الأفضل".

وأكد ولي عهد الفجيرة أن فقيد الوطن سيبقى رمزًا خالدًا في تاريخ الإمارات، تستذكرهُ الأجيالُ المتعاقبة كقائدٍ ووالدٍ ومعلّم، وستبقى إنجازاته امتدادًا لا ينضب لرحلة الإمارات المستمرة.

كما نعى الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال: لقد كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائدا فذا ومحبا لوطنه وشعبه ولأمته العربية والإسلامية، كرس حياته لخدمة شعبه ولعمل الخير والعطاء والتسامح".

قال الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إن"لم يكن خليفة رجلا واحدا وإنما أمة و لم يكن خليفة فردا لكن كان قائدا ولم يكن خليفة يعيش لنفسه لكن كان يعمل من أجل شعبه".

نعى ديوان الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال في بيان: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان".

وتابع البيان: "يتقدم حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعموم آل نهيان الكرام سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ولي عهد أبوظبي و اخوانه وآل نهيان الكرام الصبر والسلوان".

كما نعى ديوان الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتقدم حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء والمواساة لآل نهيان الكرام وإلى شعب دولة الإمارات في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال: "بقلوب راضية بقضاء الله و قدره نودع اليوم قائدا عظيما ورئيسا ملهما وأخا ناصحا معلما قاد سفينة الوطن بإخلاص ورسخ أسس نهضة البلاد ورفع بنيانها وكان مدرسة في حب الخير والبذل والعطاء.. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته".