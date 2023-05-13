الكشف عن حجم إصابة حارس الإسماعيلي أمام الزمالك

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أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي، إصابته بقطع في غضروف الركبة، وهي الإصابة التي أدت لعدم قدرته علي استكمال مواجهة الزمالك في الدوري الممتاز.

وتشير النتيجة إلى تقدم الإسماعيلي أمام ضيفه الزمالك بهدفين لهدف بعد مرور 70 دقيقة، من المباراة المقامة حاليًا على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري.

ووفقًا لـ قناة «أون تايم سبورتس»، فإن محمد فوزي سيغيب عن مباريات الإسماعيلي حتى نهاية الموسم، بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة.

يُذكر أن محمد فوزي غادر مباراة فريقه الإسماعيلي والزمالك عند الدقيقة 40 بسبب الإصابة، فيما شارك بدلا منه زميله أحمد عادل عبد المنعم.