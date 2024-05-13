وفدان من أمريكا والصين يلتقيان غدا في جنيف لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن يجرى وفد أمريكي يركز على الذكاء الاصطناعي مباحثات مع نظيره الصيني في جنيف غدا الثلاثاء، بحسب ما قاله ممثل بارز بالإدارة الأمريكية في واشنطن قبل اللقاء.

وأكد المسؤول أن المباحثات لن " تركز على أي شكل من التعاون الفني أو التعاون بشأن البحث المتقدم في أي مجال المجالات".

وأضاف للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن هويته " من المتصور أن تركز أهداف المباحثات على الخطورة والسلامة".

وأوضح أن الصين جعلت تطوير الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية كبيرة، و تقوم بتطوير القدرات سريعا في القطاعات المدنية والأمنية. وأضاف أن هذا الأمر يتم في " الكثير من الحالات بطرق نعتقد أنها تقوض الأمن الوطني لأمريكا والدول الحليفة".

وأشار إلى أن أمريكا اتخذت " إجراءات معينة" لمواجهة هذه المخاطر، موضحا أن الوفد سوف يؤكد مخاوفه.

وقال إن المفاوضات لن تتناول سياسات حماية التكنولوجيا، مثل العقوبات التي تستهدف قطاع الرقائق الصيني، مضيفا " ولكننا نعتقد أنه من المجدي فتح قناة تواصل بشأن هذه القضايا"