بابا الفاتيكان يعرب عن الأسى بسبب عدم الاكتراث بالفقراء

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن أسفه لتزايد عدم المساواة على المستوى العالمي وتزايد حالة عدم الاكتراث بمحنة الفقراء.

وقال البابا فرنسيس: "نرى أمامنا عددا كبيرا من الفقراء الذين غالبا ما يتعرضون للإيذاء ولا يجدون أي تسامح معهم. إنهم يصبحون غير مرئيين ولا يتمتعون بصوت مسموع ولا يحظون باهتمام في المجتمع".

وفي رسالة قبل اليوم العالمي للفقراء، وهو احتفال كاثوليكي يحل في يوم 17 نوفمبر، قال البابا إن فقراء اليوم أصبحوا "أكثر فقرا من أي وقت مضى".

وأشار البابا إلى المهاجرين الذين "يتم استغلالهم في الغالب من أجل تحقيق مكاسب سياسية، ويُحرمون من التضامن والمساواة" ، بالإضافة إلى العمال المشردين والعمال الريفيين الذين يكدحون للحصول على "أجر منخفض بشكل يبعث على السخرية".

ودعا البابا فرنسيس المسيحيين إلى التعاطف، ليس فقط من خلال تقديم المال أو الطعام، ولكن من خلال إظهار المودة تجاه أولئك الأقل حظا.

وقال: "يحتاج الفقراء إلى أيدينا لترفعهم، وقلوبنا ليشعروا مجددا بدفء المودة، ووجودنا ليتغلبوا على الوحدة. وفي كلمة واحدة، فإنهم يحتاجون إلى الحب".