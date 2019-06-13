ترامب يقول إنه سيستعين بمصادر أجنبية في الحصول على معلومات عن خصومه السياسيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملة انتخابات الرئاسة لعام 2020.



وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة (إيه بي سي): "إنه ليس تدخلا، هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها".



تصريحات ترامب تأتي بينما يواجه تحقيقات في الكونجرس حول مسألة "التدخل الروسي" في انتخابات 2016.



وبسؤاله عما إذا كانت حملته ستقبل معلومات من روسيا والصين أم أنه سيستدعي الشرطة الاتحادية، رد ترامب قائلا: "أعتقد أنه يمكن فعل هذين الأمرين. أعتقد أنه ربما تكون هناك رغبة في الاستماع، ليس هناك شيء خاطئ في الاستماع".



ولقيت هذه التصريحات انتقادات ، حيث وصفها جيري نادلر، كبير الديمقراطيين باللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بأنها "صادمة"، وقال: "لماذا يسمح ترامب لنفسه أن يكون مدينا لقوة أجنبية".



كما أنه من المرجح أن تضيف تعليقات ترامب إلى حالة الغضب تجاهه من جانب معارضيه وسط دعوات لعزله في أوساط الحزب الديمقراطي المعارض، واتهامات له بأنه يعتبر نفسه فوق القانون.