المجلس العسكري السوداني: رفضنا طلبا لقوى الحرية والتغيير بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا

قال المتحدث الرسمي باسم الجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن قوى إعلان الحرية والتغيير كانت قد طلبت نقل المفاوضات مع المجلس إلى أديس أبابا، موضحًا أن المجلس رفض هذا الطلب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «قلنا مع تقديرنا لأديس أبابا حكومة وشعبًا، إلا أننا لا نوافق على هذا البتة، فليس هناك ما يدعونا إلى الذهاب إلى أديس أبابا».

ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.