وسائل إعلام إيرانية تنشر الصور الأولية للناقلتين المستهدفتين وتحدد التبعية

ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية، إن ناقلتي النفط المستهدفتين أحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم باناما.

ونشرت الوكالة الإيرانية صورًا أولية للناقلتين، موضحة أن إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جور مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم باناما.

وحسبما ذكره موقع «روسيا اليوم»، صباح الخميس، فإنه تجرى الآن عملية إخلاء الناقلتين من الطواقم، بالتزامن مع توجه سفينة إنقاذ إيرانية نحو الناقلة «FRONT ALTAIR».

ومن جانبه أفاد موقع «عصر إيران»، بأن الهجوم وقع على بعد 30 كم من ميناء «جاسك» الإيراني جنوب البلاد، موضحًا أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة «الميثانول» شديدة الاشتعال، وهو ما سيعجل عملية إطفاء الحريق أكثر خطورة.

وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن سفية كانت تنقل النفط من السعودية إلى سنغافورة تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به في بحر عمان.





