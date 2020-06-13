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وفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على تلك خدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

حيث يتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

الأحوال المدنية

https://youtu.be/rUh4EodLHt0

المرور

https://youtu.be/SCs4UYoGONw

الهجرة

https://youtu.be/VnSaLEmLrSs