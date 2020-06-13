رحلات بحرية لنقل المصريين العائدين من السعودية

قالت وزارة النقل، إنه تم التنسيق بين شركة القاهرة للعبارات والهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر والجهات المعنية بالمجتمع المينائى لتسيير عدد من الرحلات البحرية لنقل المصريين من ميناء ضبا السعودى إلى ميناء سفاجا البحرى، وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصرى والسعودى نظرا للإجراءات الاحترازية التى يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمى، أن العبارة «القاهرة» غادرت ميناء سفاجا صباح اليوم متجهة إلى مينا ضبا حيث شدد وزير النقل كامل الوزير، على ضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى وضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية حيال تعقيم الركاب والأمتعة والسيارات.



وفى هذا الصدد، تم عقد اجتماع للعاملين والمسئولين فى ميناء سفاجا البحرى لبحث اجراءات استقبال العائدين وضمان سرعة إنهاء اجراءات الجوازات والجمارك ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء ونقل الحالات الايجابية بسيارات مجهزة لاماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بتعقيم العبارة وتجهيزها للرحلة القادمة.