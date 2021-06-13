قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن، إن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة بشكل خاص، ذاكرًا أن القانون سمح لهم بالجمع بين معاشين، أو معاش وراتب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن المرأة المتزوجه لا يحق لها الحصول على معاش والدها، لهذا لجأت الوزارة لإجراء تعديل تشريعي بما يسمح للمرأة ذات الإعاقة الجمع ما بين معاشين.

وأشار إلى عقد جلسة حوار مجتمعي بمشاركة التأمينات والوزارة والمجلسين القوميين للأشخاص ذو الإعاقة وللمرأة إضافة إلى بعض الجمعيات الأهلية، الخميس الماضي، بخصوص هذا التعديل التشريعي، موضحًا أن أهم النقاط التي خرجت عن هذا الحوار هي أن الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة إلى الدعم الفني والمادي.

وأوضح أن الوزارة ستتقدم بالعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، والجهات المعنية بتعديل تشريعي للسماح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين، لافتًا إلى بدء تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في مارس الماضي، ضمن المنظومة الإلكترونية.

ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على فتح مرحلة جديدة لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقات المتوسطة، مضيفًا أنه تم حوكمة المنظومة، وميكنة التقرير الطبي الذي يتم تقديمه، وتصميم برنامج لتقديم ذوي الإعاقة من خلاله للحصول على مواعيد للشكف الطبي، ليتجه بعدها إلى مركز التأهيل المختص لاستلام الأوراق المطلوبة لشموله في المنظومة.



