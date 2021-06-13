ألمانيا ترفع إسهامها في حماية المناخ بالدول النامية إلى 6 مليارات يورو

أعلنت ألمانيا اعتزامها رفع إسهامها في حماية المناخ في الدول النامية من 4 مليارات يورو في الوقت الراهن إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2025 على أقصى تقدير.



جاء ذلك وفقا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على تويتر اليوم الأحد على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة كورنوال البريطانية، وكتب زايبرت :" دول السبع ينبغي أن تكون رائدا في تمويل المناخ".



وأكد متحدث حكومي آخر أن نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة جلاسكو الاسكتلندية المزمع عقده في مطلع نوفمبر المقبل، يتوقف بصورة حاسمة على تعهدات الدول الصناعية الخاصة بتمويل المناخ.



وأوضح خبراء أن الـ4.3 مليار يورو التي تعهدت بها ألمانيا مؤخرا هي مجرد جزء من مساعدات إجمالية خصصتها ألمانيا للمناخ منها 2.5 مليار يورو ستذهب إلى صناديق رأس المال حسبما أظهرت الأرقام المتاحة لعام 2019.



وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعربت عن اعتقادها بأن النتائج الخاصة بحماية المناخ التي أسفرت عنها قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، تُعْد بمثابة "التزام قوي" حتى مع عدم تمكن دول المجموعة من الاتفاق على موعد موحد للتخلي عن الاعتماد على الفحم.