قال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك "إن أوكرانيا تحتاج إلى تكافؤ أسلحة ثقيلة مع روسيا من أجل وضع نهاية للصراع".

وأضاف بودولاك - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الاثنين - "في انتظار قرار بشأن عدد الأسلحة التي سيرسلها الغرب قبيل اجتماع وزراء الدفاع في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) ببروكسل"، مشيرا إلى احتياج أوكرانيا إلى 1000 مدفع هاوتزر و500 دبابة، علاوة على العديد من الطائرات من دون طيار وعربات مدرعة.

ومن ناحية أخري، أفادت وسائل إعلام روسية اليوم بسقوط قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في وسط دونستيك.

وصرح مستشار رئيس حكومة "دونستيك" الشعبية يان جاجين، لوكالة أنباء "نوفوستي"، بأن هناك ضربة استهدفت السوق في يوم عطلة، مشيرا إلى مصرع امرأة وطفل، دون تحديد العدد الإجمالي للضحايا.. فيما قال عمدة دونستيك أليكسي كوليمزين "إنه بسبب قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كييفسكي بالمدينة اشتعلت النيران في خط أنابيب غاز وتضررت إحدى المستشفيات".

وكان المركز المشترك للمراقبة والتنسيق في دونستيك قد أعلن، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية أطلقت 5 صواريخ "جراد" على منطقة كويبيشيفسكي في دونستيك.

وفي سياق متصل، وقع وزير الداخلية التشيكي فيت راكوشان مذكرة مع السفير الأوكراني لدى براغ يفهين بيريبيجنيسز حول تبرع التشيك بـ3.2 مليون كرونة تشيكية إلى أوكرانيا لشراء معدات للشرطة.