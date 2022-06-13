استمرار تدفقات النفط الروسي إلى آسيا عند مستويات غير مسبوقة

تتدفق صادرات النفط الخام الروسي المحمولة على ناقلات بحرية وفق نموذج جديد حاليا في ظل سعي روسيا إلى إعادة توجيه الصادرات بعيدا عن أوروبا والتركيز على آسيا، في ظل العقوبات الأوروبية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.



وفي حين أصبحت الصين السوق الوحيدة تقريبا للنفط الخام الروسي الذي يتم شحنه من السواحل الروسية على المحيط الهادئ، تنمو واردات الصين من الخام الروسي القادم من الموانئ الغربية الروسية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المشترين الآسيويين بقيادة الصين والهند يستحوذون حاليا على نحو نصف صادرات النفط الخام الروسي المحمولة بحرا، في ظل إبحار الناقلات من الموانئ الروسية الغربية إلى أسواق آسيا عبر قناة السويس.



وخلال الأسبوع المنتهي يوم 10 يونيو الحالي غادرت ناقلات نفط تحمل خام بمعدل 860 ألف برميل يوميا الموانئ الغربية الروسية متجهة إلى آسيا. ومن المنتظر تغير هذه الأرقام عندما تتضح الوجهات النهائية لناقلات لم تتضح وجهتها حتى الآن وتحمل ما يعادل 210 آلاف برميل يوميا.



في الوقت نفسه تراجع إجمالي صادرات النفط الروسي المنقولة بحرا خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي ليتخلى عن مكاسب الأسبوع السابق. وغادرات الموانئ الروسية خلال الأسبوع الماضي 34 ناقلة تحمل حوالي 9ر24 مليون برميل، بحسب بيانات متابعة حركة الملاحة العالمية.



وتعني هذه الأرقام وصول هذه الصادرات إلى ما يعادل 55ر3 مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 10% عن الأسبوع السابق وكان 94ر3 مليون برميل يوميا.