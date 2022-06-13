هاري كين: انضمام هالاند ونونيز للدوري الإنجليزي سيشعل الصراع على الحذاء الذهبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد هاري كين نجم توتنهام أن انضمام إيرلينج هالاند وداروين نونيز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز سيقوده إلى التطور في الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة.

وفاز كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات في مواسم 2015 /2016 و2016 /2017 و2020 /2021، وسجل 17 هدفا في الموسم الماضي ليقود توتنهام لبلوغ دوري أبطال أوروبا.

واقتسم الكوري الجنوبي سون هيونج مين زميل كين في توتنهام، صدارة قائمة الهدافين مع المصري محمد صلاح هداف ليفربول، برصيد 23 هدفا لكل منهما.

ويستعد المهاجم الأوروجوياني نونيز للانتقال من بنفيكا البرتغالي إلى ليفربول مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار). وسجل نونيز 48 هدفا خلال 85 مباراة لبنفيكا على مستوى كافة المسابقات وبلغ معدل تسجيله 1.2 هدف في المباراة الواحدة خلال الموسم الماضي من الدوري البرتغالي الممتاز.

كما عزز مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، قدراته الهجومية عبر ضم المهاجم النرويجي هالاند بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجل هالاند 86 هدفا خلال 89 مباراة مع دورتموند منذ قدومه من صفوف سالزبورج في يناير 2020، وبلغ معدل تسجيله، هدف واحد كل 84 دقيقة على مستوى كافة المسابقات.

ولا يطيق كين صبرا من أجل التنافس مع نونيز وهالاند في الموسم المقبل بعد انضمام الثنائي الموهوب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كين خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين على هامش مشاركته مع منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبي "أرى أن المعركة على الحذاء الذهبي دائما ما تكون قوية".

وأضاف "الدوري الإنجليزي الممتاز يصنع بعض من أفضل المهاجمين حول العالم منذ سنوات".

وأشار "أعتقد أن في كل موسم شاركت به كانت المعركة دائما قوية للفوز بالحذاء الذهبي ولن يختلف الأمر".

وأوضح "أفضل المهاجمين يرغبون في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبهاتين الصفقتين الجديدتين أعتقد أن ذلك سيساعدني كلاعب لتقديم أداء جيد، هذا يقودني إلى التطور والتحسن، اتطلع إلى التحدي".