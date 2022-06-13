الآلاف يفرون إلى أوغندا هربا من القتال شرقي الكونغو

فر نحو خمسة آلاف شخص من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا اليوم الاثنين، وذلك بعد اندلاع قتال بين القوات الحكومية الكونغولية وأعضاء ميليشيا حركة إم-23 المتمردة في إقليم كيفو الشمالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الأنباء .



ونقلت بلومبرج عن متحدثين باسم الحكومة الأوغندية قولهم إن :"نحو 100 جندي كانوا من بين الفارين.



وقال متحدث باسم الشرطة، إنه لم يصب أحد منهم لأنهم فروا بغير قتال إلى أوغندا واستسلموا هناك.



واجتاح المتمردون بشكل فعلي بلدة بوناجانا الحدودية الكونغولية وسيطروا عليها، حسبما قال رئيس المنطقة الأوغندية المجاورة، شفيق سيكاندي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وأضاف المسؤول إنه لا وجود للشرطة ولا لمسؤولي الجمارك أو الهجرة وأن الشاحنات أصبحت عالقة، في وصفه للأوضاع في البلدة المجاورة عبر الحدود.