الدفاع الروسية: تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية بقصف صاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية، التي تسلمتها كييف، وذلك بقصف صاروخي بمنطقة دونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، إن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي استهدف خلال اليوم الماضي، موقع قيادة للجيش الأوكراني، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات " بوك ــ إم 1" بالقرب من دونيتسك، بالإضافة إلى قصف 63 نقطة تتركز فيها القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "لقد أسفرت الضربات الجوية الروسية أيضا عن مقتل أكثر من 120 عنصرا من القوميين المتطرفين، وتدمير دبابتين وسبع قطع مدفعية ميدانية".

وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثماني طائرات بدون طيار أوكرانية في مقاطعتي نيكولايف وخاركيف، بما في ذلك طائرات من نوع "بيرقدار".

وأوضح أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت منذ انطلاقها في نهاية فبراير الماضي وحتى الآن، عن تدمير 201 طائرة حربية، و130 طائرة هليكوبتر، و1196 طائرة مسيرة، و338 وحدة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، و3525 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و515 قاذفة صواريخ متعددة، و1933 مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى 3583 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة الأوكرانية.