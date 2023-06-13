وزير الخارجية الصيني يستقبل نظيره الفلسطيني في بكين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، بأن وزير الخارجية الصيني تشين قانج التقى نظيره الفلسطيني رياض المالكي في بكين، اليوم الثلاثاء.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في وقت سابق اليوم، إلى الصين في زيارة دولة رسمية تستمر 3 أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وسيلتقي أبومازن خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جي بينج لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين الصينيين.

ويرافق عباس وفد من المسئولين الفلسطينين من بينهم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، الأسبوع الماضي، بأن أبومازن "أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيدة والودية تقليديا".

وكان شي قد التقى الرئيس الفلسطيني في ديسمبرالماضي بالسعودية وتعهد "السعي من أجل حل مبكر وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".