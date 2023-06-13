قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لابد من إعادة النظر فى صياغة استراتيجية الدين العام لجعله أكثر استدامة، موضحا أنه ستكون متاحة في القريب العاجل بالتعاون مع وزارة المالية.

وأضاف الفقي خلال جلسة فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، أنه يجب إعادة النظر فى المنظومة الضريبية كاملة، موضحا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم فى زيادة الحصيلة، وتدعم مناخ الاستثمار.

كما طالب بإعادة النظر فى منظمومة الخبز والسلع التموينية حيث خصص لها 127 مليار جنيه فى الموازنة لعامة للعام المالي الجديد.