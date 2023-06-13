مقتل مدنيين في هجمات صاروخية روسية على مدن أوكرانية خلال الليل

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ذكرت سلطات إقليمية بأوكرانيا في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أن هجوما جويا روسيا على حي سكني في مدينة كريفي ريه الصناعية بجنوب أوكرانيا خلال الليل، أسفر عن مقتل عدد غيرمحدد من المدنيين.

وقال سيرهي ليساك، الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، عبر تطبيق تليجرام: "سقط قتلى وجرحى".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية، أولكسندر فيلكول، عن هجوم استهدف مبنى من خمسة طوابق.

وقال فيلكول، عبر تليجرام، إن هناك على الأرجح أشخاصا ما زالوا تحت الأنقاض.

ودوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الأوكرانية الأخرى. كما أطلقت القوات الروسية وابلا من صواريخ كروز على العاصمة كييف، بحسب السلطات المحلية.

وقال مسئولون أوكرانيون إن الدفاعات الجوية بالمدينة اعترضت جميع الصواريخ.

كما وردت تقارير عن هجمات بطائرات بدون طيار (مُسيرات) على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.