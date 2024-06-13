الاحتلال يحاصر مخيم جنين ويجرف شوارع ويدمر ممتلكات للفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم الخميس، إذ تنفذ أعمال تجريف للشوارع وتخريب وتدمير في ممتلكات المواطنين.

وذكر مراسل وكالة «وفا»، أن جيش الاحتلال أعلن مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة، واعتدى على الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف، ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منه، وسط مداهمة لعدد من المنازل، وتدمير لمركبات المواطنين وبسطات الخضار والفواكه وأسوار منازل.

وأوضح أن أعمال التجريف الواسعة جرت في شارعي الناصرة وحيفا، وفي محيط مدرسة الوكالة في المخيم، وحيي الجابريات والزهراء، ودوار الجلبوني، وواد برقين، وسوق الخضار في شارع أبو بكر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء، كما دمرت صرح الشهداء، وداهمت المسجد التركي في الجابريات.

وقصفت قوات الاحتلال دراجة نارية في حي الجابريات من طائرة مسيرة، واعتقلت الشابين أمير محمد أبو حجاب، وأحمد عتابة في جبل أبو ظهير، واعتقلت المواطنة ابتسام صالح تركمان للضغط على نجلها مصطفى تركمان لتسليم نفسه للاحتلال.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم، عقب اقتحام مدينة جنين.