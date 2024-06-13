مستشار الأمن القومي الأمريكي: عدد كبير من التغييرات التي طلبتها حماس يتماشى مع خطاب بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن «إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في غزة»، مشيرًا إلى أن «الهدف يكمن في كيفية سد الفجوات مع حماس والتوصل إلى اتفاق خلال أقرب وقت ممكن».

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع قادة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، صباح الخميس، أن «العالم يتعين عليه تشجيع حماس على القبول بمقترح وقف إطلاق النار وتجنب الجمود».

وأكمل: «نسعى للتوصل لاتفاق يتماشى مع ما ورد في خطاب الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن، ونعتقد أن ذلك ممكن».

وأشار إلى أن «عددًا كبيرًا من التغييرات التي طلبتها حماس يتماشى مع خطاب بايدن، وبعضها لا يتماشى مع ما ورد فيه».

وشددت «حماس»، في ردها على خطة بايدن، والذي اعتبره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يحتوي على مطالب قابلة للتنفيذ وأخرى «لا يمكن تنفيذها»، على رفض أي تحفظ إسرائيلي على أي أسير تطالب الحركة بإطلاق سراحه مقابل المحتجزين والأسرى الإسرائيليين.

وقالت الحركة، في بيانها، إنها تعاملت بإيجابية ومسئولية مع مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد الوقوف ضد وقف الحرب.

وأشارت الحركة إلى أنها أعلنت الموافقة على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء في 6 مايو، في اليوم التالي مباشرة، بينما «كان رد نتنياهو بالهجوم على رفح، وتصعيد عدوانه في كل قطاع غزة»، لافتةً إلى أنها عبّرت بوضوح عن موقفها الإيجابي مما تضمنه خطاب بايدن نهاية مايو، بينما لم تسمع من الحكومة الإسرائيلية سوى «التأكيد على استمرار حرب الإبادة، والهجوم على مقترح بايدن».