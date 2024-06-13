وسائل إعلام عبرية: دوي 3 انفجارات في ميناء حيفا ومحيطه

أفادت فضائية «الجزيرة» بدوي 3 انفجارات في ميناء حيفا ومحيطه، وذلك حسبما أفادته نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

يأتي ذلك فيما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين مع «المقاومة الإسلامية العراقية» استهدفتا مواقع إسرائيلية في أسدود وحيفا.

وتعتبر هذه العملية المركبة، أول تنفيذ منسّق لاستهداف ما وُصف بأنه «هدف حيوي» في أسدود جنوب تل أبيب، وذلك باستخدام صواريخ مجنَّحة، بينما تَمثّل الجزء الثاني من العملية في استهداف ما وُصف بأنه «هدف مهم» في حيفا شمال فلسطين المحتلة بطائرات مسيّرة.

وقال الناطق العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن عملية ثالثة استهدفت سفينة «توتور» في البحر الأحمر؛ وذلك «لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة».

وأكد أن عملية الاستهداف كانت بزورق مسيّر وعدد من المسيّرات والصواريخ الباليستية، وأن الإصابة كانت بالغة، وأن السفينة معرّضة للغرق.

وحذَّر المتحدث العسكري باسم الحوثيين كل الشركات من «مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي، ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة»، بحسب تعبيره.