إطلاق 4 قذائف صاروخية من لبنان على شمال إسرائيل

رصدت إسرائيل، الخميس، سقوط 4 قائف صاروخية على المنطقة الشمالية مصدرها من لبنان، بعد ساعات من هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما قال إنها أهداف لـ"حزب الله".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) "رُصد صباح اليوم سقوط 4 قذائف صاروخية في أرض فارغة في (مستوطنة) شتولا بمنطقة الجليل الغربي، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية".

وأضافت أن "صفارات الإنذار دوت صباحا في (مستوطنة) كريات شمونة ومحيطها، تحسبا لاختراق مسيّرة معادية، وتبين لاحقا أن الإنذار خاطئ".

من جهته، قال "حزب الله" في بيان الخميس، إن مقاتليه استهدفوا "موقع الراهب (العسكري الإسرائيلي) ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت ليلا على "مبانٍ عسكرية" تابعة لـ"حزب الله" بمنطقة عيتا الشعب وعيناتا جنوب لبنان، بحسب وكالة الأناضول التركية.

والأربعاء، أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين في 8 أكتوبر الماضي.

وجاء الهجوم ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله (55 عاما)، بغارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة جويا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.