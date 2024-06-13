سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الحكام المصرية، برئاسة الخبير التحكيمي البرتغالي فيتور بيريرا اليوم الخميس، أسماء حكام مباراتي بيراميدز وسموحة، ولقاء مودرن فيوتشر والجونة، بالجولة الـ11 المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

ويلعب بيراميدز امام سموحة، مساء الخميس في تمام الساعة 7 على ستاد الدفاع الجونة، ويواجه فيوتشر منافسه الجونة على ستاد السلام.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وسموحة..

مصطفى الشهدي: حكم ساحة

هشام الدسوقي: حكم مساعد

محمد مجدي : حكم مساعد

محمد الغازي: حكم رابع

خالد جمال الغندور: حكم تقنية الفيديو "var"

السيد شعبان: حكم مساعد تقنية الفيديو.

طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والجونة..

محمد العتباني: حكم ساحة

أحمد عبد الغني: حكم مساعد

أحمد عادل عبد الفتاح : حكم مساعد

إبراهيم محمد : حكم رابع

محمد عباس : حكم تقنية الفيديو "var"

محمود ناصف : حكم مساعد تقنية الفيديو.