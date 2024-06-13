أعلنت لجنة الحكام المصرية، برئاسة الخبير التحكيمي البرتغالي فيتور بيريرا اليوم الخميس، أسماء حكام مباراتي بيراميدز وسموحة، ولقاء مودرن فيوتشر والجونة، بالجولة الـ11 المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.
ويلعب بيراميدز امام سموحة، مساء الخميس في تمام الساعة 7 على ستاد الدفاع الجونة، ويواجه فيوتشر منافسه الجونة على ستاد السلام.
طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وسموحة..
مصطفى الشهدي: حكم ساحة
هشام الدسوقي: حكم مساعد
محمد مجدي : حكم مساعد
محمد الغازي: حكم رابع
خالد جمال الغندور: حكم تقنية الفيديو "var"
السيد شعبان: حكم مساعد تقنية الفيديو.
طاقم تحكيم مباراة فيوتشر والجونة..
محمد العتباني: حكم ساحة
أحمد عبد الغني: حكم مساعد
أحمد عادل عبد الفتاح : حكم مساعد
إبراهيم محمد : حكم رابع
محمد عباس : حكم تقنية الفيديو "var"
محمود ناصف : حكم مساعد تقنية الفيديو.