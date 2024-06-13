 إعلام عبري: احتراق 833 فدان شمالي إسرائيل إثر هجوم لـ حزب الله - بوابة الشروق
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إعلام عبري: احتراق 833 فدان شمالي إسرائيل إثر هجوم لـ حزب الله


نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:11 م | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 12:11 م

أدى سقوط عشرات الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شمالي إسرائيل الأربعاء، إلى احتراق آلاف الأفدنة، من غابتي بيريا وميرون.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الخميس: "بسبب الحرائق التي اندلعت، الأربعاء، اشتعلت النيران في نحو 833 فدان، في غابات بيريا وميرون".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى رصد إطلاق 200 صاروخ من لبنان على شمالي البلاد أمس بعد اغتيال إسرائيل قيادي في "حزب الله"، مساء الثلاثاء.

والأربعاء، أطلق "حزب الله" على إسرائيل 215 صاروخا، فضلا عن مسيّرات وقذائف مدفعية، في أكبر وأوسع هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين في 8 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وجاء الهجوم ردا على اغتيال القيادي البارز في الحزب طالب سامي عبد الله، بغارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة جويا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

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