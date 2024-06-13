البحرية البريطانية: سفينة تجارية تعرضت لمقذوفين مجهولين قرب عدن اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة تجارية لهجوم على بعد 98 ميلا بحريا شرق عدن باليمن.

وأضافت الهيئة أن ضابط أمن السفينة أفاد بتعرض السفينة لمقذوفين مجهولين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. ولم تذكر هيئة عمليات التجارة البحرية اسم السفينة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن نجاحها في تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ونظام جوي غير مأهول تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في بيان للقيادة المركزية أنه "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، ضربت سفينة سطحية مسيرة تابعة للحوثيين مدعومة من إيران سفينة إم / في تاتر، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتشغلها اليونان، في البحر الأحمر.ورست السفينة مؤخرا في روسيا".

وختم بالقول إن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".