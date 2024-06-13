حملة مداهمات في ألمانيا بحثا عن مخدرات وأسلحة عسكرية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش على 15 عقارا في ولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا بحثا عن مخدرات - من بين أمور أخرى - في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقالت الشرطة في مدينة أوسنابروك إن السلطات تحقق أيضا في إطار الحملة بشأن مواطن يُشتبه في انتمائه لحركة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة، وأيضا بشأن حيازة أسلحة عسكرية.

وبحسب البيانات، تم الاستعانة أيضا بقوات خاصة من ولاية سكسونيا السفلى في عمليات التفتيش التي جرت في مدينتي أوسنابروك وهانوفر وأجزاء من ولاية شمال الراين-ويستفاليا.