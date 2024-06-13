تنطلق في إيطاليا، اليوم الخميس، قمة قادة مجموعة السبع وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تزويد أوكرانيا بمساعدات بقيمة 50 مليار دولار عبر أرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسئول فرنسي في قصر الإليزيه، قوله إن "التفاصيل الفنية للصفقة ستحتاج إلى الانتهاء بعد قمة زعماء مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا، ما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل التوصل إلى اتفاق نهائي".

وجاءت التصريحات الفرنسية، بعدما أشار مسئولون أمريكيون، يوم الثلاثاء، إلى أن قادة الدول السبع الصناعية الكبرى، توصلوا إلى اتفاق سياسي، في حين قالت مصادر مطلعة على المفاوضات في باريس وواشنطن، إن الهدف سيكون "منح أوكرانيا أرباح الصول الروسية المجمدة بحلول نهاية العام الجاري".

ويأمل قادة المجموعة بالتوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) لمساعدة كييف، والآلية لذلك هي استخدام الأرباح ضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.

وحذر المشاركون في مجموعة السبع من أنه بخلاف أي اتفاق، والذي من المتوقع أن يكون أحد النتائج الرئيسية للقمة، فإن بعض القضايا المتبقية حول كيفية عملها تبقى معقدة.

وتشمل القضايا المعقدة التي يجب حلها، معرفة كيفية هيكلة أي قروض لأوكرانيا، وكيفية تقاسم المخاطر بين الحلفاء، وضمان بقاء الأصول مجمدة لسنوات.

ويجري النقاش بشأن الأصول المُجمدة في وقت تعتزم فيه واشنطن توسيع نطاق العقوبات على بيع أشباه الموصلات "الرقائق الإلكترونية" وغيرها من السلع إلى روسيا، مستهدفة في ذلك دول ذات طرف ثالث مثل الصين، في وقت تتطلع فيه إلى تقييد قدرات آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.