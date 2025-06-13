سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال القائد العام الجديد للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد باكبور، أن «الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران لن يمر دون رد».

جاء ذلك في رسالة إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وأشار إلى استشهاد «كوكبة من القادة المجاهدين البارزين في القوات المسلحة وعدد من العلماء النوويين والنساء والأطفال الأبرياء» جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف في رسالته: «أجدد التزامي مع زملائي المجاهدين بإعلاء مكانة الحرس والدفاع عن الثورة الإسلامية والشعب الإيراني النبيل والانتقام لدماء الشهداء الطاهرة» مشددا أن الكيان الصهيوني «سيُمنى بمصير مرير ومؤلم تترتب عنه تبعات جسيمة ومدمرة».

واختتم متوعدًا بأن «أبواب الجحيم ستُفتح قريبًا أمام هذا الكيان قاتل الأطفال للثأر لدماء القادة والعلماء والشعب التي روت أرض الوطن».

وقبل قليل، استنفر كيان الاحتلال الإسرائيلي الجبهة الداخلية، بعدما أصدر تعليمات مشددة للمستوطنين بالبقاء قرب المناطق المحمية، كما أعلن عن نشر قوات الاحتياط على جميع الجبهات ومواصلة مهاجمة منصات صواريخ في إيران.



