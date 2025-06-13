زيلينسكي: القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية إلى التراجع حول سومي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن القوات الأوكرانية تدفع القوات الروسية إلى التراجع حول منطقة سومي في شمال شرقي البلاد.

وقال في رسالة فيديو، بعد تقرير من قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عن الوضع في الجبهة: "وحداتنا في منطقة سومي تدفع قوات الاحتلال تدريجيا إلى الخلف".

وأضاف زيلينسكي من كييف: "أشكركم! أشكر كل جندي وضابط صف وضابط على هذه النتيجة".

ووفقا لمدونين عسكريين أوكرانيين، تواصل القوات الروسية تقدمها.

وذكر تقرير الأركان العامة في كييف عن الوضع بعد ظهر الخميس حدوث هجمات مدفعية على مواقع في منطقة سومي، لكنه لم يذكر معارك برية.

وحشد الجيش الروسي قوات كبيرة على الحدود بالقرب من سومي ويحاول انشاء منطقة عازلة.

وبعد تقدم يصل إلى 15 كيلومترا داخل الأراضي الأوكرانية، أصبحت مدينة سومي ضمن نطاق المدفعية الروسية والمسيرات قصيرة المدى.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ أكثر من ثلاث سنوات.