أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن إطلاق النظام الإيراني في الساعات الأخيرة أكثر من 100 طائرة مسيرة نحو إسرائيل حيث تعمل كافة أجهزة الدفاع الجوي للتصدي لها.

وذكر أن الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية وفي مقدمتهم محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، وغلام علي رشيد قائد قيادة خاتم الأنبياء الإيرانية.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية البيان رقم «1» صباح الجمعة، بشأن الهجمات الإسرائيلية على طهران.

وقال البيان الذي نشر عبر منصة X »» قبل قليل : «شن النظام الصهيوني هجومًا عدوانيًا ومتهورًا على عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك المناطق المدنية والعسكرية، وقد أسفر هذا الهجوم عن استشهاد وإصابة عدد من مواطنينا الأعزاء، بمن فيهم النساء والأطفال وعدد من قادة القوات المسلحة».

وأضاف أن «مركز الاتصالات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بينما يدين بشدة هذا العدوان السافر من قبل العدو الصهيوني الخبيث - والذي يقف في انتهاك لجميع الأعراف الدولية - يؤكد للشعب الإيراني النبيل والمربي للشهداء والشجاع أنه، تمشيا مع أمر القائد العام؛ فإن رد جنودكم في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مرتكبي هذا العمل الجبان والممكنين والداعمين له سيكون ساحقًا ومثيرًا للندم».