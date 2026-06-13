شباب ورياضة الشرقية: تنفيذ قوافل تعليمية مجانية لأكثر من 3 ملايين طالب وطالبة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تنفيذ القوافل التعليمية المجانية بمختلف مراكز المحافظة، بالتزامن مع قُرب انطلاق امتحانات الثانوية العامة، وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان، وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن تنفيذ القوافل يأتي في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين عدد من الجهات، تشمل الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خاصة في محور التعليم الجيد.

وأشارت إلى أن القوافل التعليمية المجانية يتم تنفيذها للعام الثالث عشر على التوالي، بعد نجاحها خلال السنوات الماضية، حيث استفاد منها حتى الآن أكثر من 3 ملايين طالب وطالبة من القرى الأكثر احتياجا وقرى "حياة كريمة".

وأضافت أن القوافل شملت تنفيذ مراجعات نهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة في مركزي ههيا وبلبيس خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو الجاري، بحضور نحو 5000 طالب وطالبة.

وتتضمن القوافل تقديم مراجعات شاملة في مختلف المواد الدراسية، وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، إلى جانب عقد لقاءات توعوية داخل مراكز الشباب والمدارس بمشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، لترسيخ قيم التسامح، بالإضافة إلى ندوات توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية، ودعم الطلاب، والحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.



