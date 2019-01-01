لم ير طالب الصف الثالث الإعدادي طريقة للتخلص من الحياة سوى الانتحار داخل دورة مياه بمسجد قرية جبارس قبلي بمركز إيتاي البارود، أمس الجمعة، حيث قرر الانتحار التخلص من حياته؛ بعد علمه برسوبه في 3 مواد بالامتحانات.



وكانت قرية جبارس بمركز ايتاى البارود قد شهدت حادثا مأساويا حيث عثر الأهالي ، علي جثة طفل مشنوق داخل دورة مياة بأحد المساجد عقب أداء صلاة الجمعة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة



وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بعثور الأهالي علي جثة "محمد.ع.هـ" 14 سنة،معلقة بحبل داخل إحدى دورات المياه بمسجد بقرية جبارس قبلي بمركز إيتاي البارود، في ظروف غامضة.



ووجه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى مدير المباحث وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائي والرائد إسلام السعدني رئيس المباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، ، لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط مرتكب الجريمة.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة ..وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق