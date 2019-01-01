مقتل 17 شخصا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في نيبال

قال مسؤولون اليوم السبت إن الأمطار الموسمية الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات في مختلف أنحاء نيبال، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 7 آخرين.



وتعرضت نيبال لأمطار غزيرة في الأيام الثلاثة الأخيرة وكانت العاصمة كاتماندو وشرق البلاد الأكثر تضررا من الكارثة.



وأفادت الشرطة بورود تقارير عن فقدان سبعة أشخاص وإنقاذ أربعة آخرين في أجزاء مختلفة من البلاد.



وقال اوماكانتا ادهيكاري، المسؤول بوزارة الداخلية، إن "الفيضانات والانهيارات الأرضية أضرت بأجزاء في حوالي 10 طرق سريعة. وقام رجال الانقاذ بإزالة حطام في بعض المناطق بينما يتم تطهير مناطق أخرى".



وحذرت إدارة الهيدرولوجيَا والأرصاد الجوية اليوم السبت من أن مستويات المياة في العديد من الأنهار في جنوب شرق نيبال وصلت إلى مستويات خطيرة.