دعوات لترامب لفرض عقوبات على تركيا بسبب «إس-400»

وجه أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الرئيسيين دعوة للرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على تركيا بعد بدء أنقرة حيازة نظام الدفاع الجوي الروسي (اس- 400).



كانت وزارة الدفاع في تركيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة وصول المجموعة الأولى من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية المتقدمة "إس-400" إلى مطار عسكري في العاصمة التركية أنقرة.



جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.



وكتب الأعضاء الأربعة بمجلس الشيوخ " على أساس قوي من الحزبين ، أوضح الكونجرس أنه يجب أن تكون هناك عواقب لحيازة الرئيس [رجب طيب] أردوغان( إس- 400) ، إشارة مثيرة للقلق من التوافق الاستراتيجي مع الروسي فلاديمير بوتين وتهديد لبرنامج ( إف- 35)".



وجاء في الرسالة "نتيجة لذلك نحث الرئيس ترامب على التنفيذ الكامل للعقوبات كما يقضي القانون".



ومع ذلك، أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن "تركيا حليف مهم لحلف الناتو ، ونأمل أن تتغلب العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا على هذا التراجع".