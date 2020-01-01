تعد إسبانيا من أشهر المقاصد السياحية في أوروبا ولكن في زمن كوفيد-19، يريد أغلب الأشخاص تجنب المدن والشواطئ المزدحمة. وبالتالي من الجدير تجربة زيارة إحدى المناطق الأقل شهرة في إسبانيا وهي كاستيا لا مانشا.

تقع كاستيا لامانشا التي ينصح بها الخبراء، في وسط إسبانيا، وتضم مناظر طبيعية خلابة ومطبخا شهيا. وتشتهر بالقرى الناعسة وطواحين الهواء التاريخية وقلاع العصور الوسطى وقطعان الخراف البيضاء والأبقار السوداء وحقول العنب وسهل مانشا.

هنا دارت أحداث رواية "دون كيشوت" الشهيرة عالميا للمؤلف ميجيل دي ثيربانتس، والتي تتناول مغامرات الفارس الشارد ورفيقه الجدير بالثقة سانشو بانسا.

يمكن تتبع خطى الشخصية الخيالية دون كيشوت في القرى والبلدات التي ترجع للعصور الوسطى مثل توليدو أو ألماجرو أو بيانويبا دي لوس إنفانتس أو الأراضي الرطبة لمتنزه تابلاس دي دايميل الوطني.