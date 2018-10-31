عمدة موسكو: المدينة تخرج تدريجيا من قيود العزل بسبب كورونا

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المدينة انخفض بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالمستويات القصوى مطلع شهر مايو الماضي.

وصرح سوبيانين، اليوم الاثنين، بأن هذه الأرقام أدت إلى بدء تخفيف الإجراءات ابتداء من اليوم بغرض العودة إلى دور السينما ومراكز الترفيه للأطفال، إذ سيتمكن الطلاب مرة أخرى من حضور المحاضرات في المؤسسات التعليمية وسيتمكنوا من أداء الامتحانات بدوام كامل، كما سيكون من حق المؤسسات التعليمية اختيار شكل امتحانات القبول، إما بدوام كامل أو عن بعد، مشيرا إلى أن مدارس الرياضة والموسيقى والفنون ستفتح أبوابها مجددا وسيعود نشاط المدارس والكليات، نخطط لبدء عام دراسي كامل كعادتنا من كل عام في يوم المعرفة، الأول من سبتمبر، لافتا إلى أن عمل الملاهي والنوادي الترفيهية والمراقص يُسمح به فقط باستخدام 50% من الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، مع حظر الفعاليات الجماهيرية والمهرجانات.

وقال عمدة موسكو إن ارتداء الكمامات والقفازات الطبية لن يكون إلزاميا في الشوارع والأماكن المفتوحة، ولكنه سيظل إلزاميا في الأماكن المغلقة مثل المواصلات والمحلات التجارية وصالونات التجميل وغيرها.