وزير الإعلام السوداني: لسنا وسيطا في مفاوضات سد النهضة بل شريك أساسي

قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، إن الوفد السوداني كان متعددًا في كل الجهات ذات الصلة في ملف سد النهضة من؛ سياسية أو فنية أو قانونية، مشيرة إلى أن تمثيل وحضور الوفد كان مبادرًا بطرح مبادرات مختلفة لكسر جمود التفاوض والوصول إلى اتفاق.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن السودان تجمعه علاقة جيدة مع مصر وإثيوبيا، متابعًا أن الطرف الإثيوبي ليس وسيطًا، بل شريك أساسي في قضية سد النهضة.

ولفت وزير الإعلام السوداني إلى أن السودان ينطلق في المفاوضات من بوصلة مصلحة السودان العليا، مضيفًا: «مؤمنون لا حل لهذه القضية إلا عبر الحوار والتفاوض».

واختتمت، اليوم الاثنين، الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بحضور مراقبين دوليين، حيث رفعت الدول الثلاث؛ مصر وإثيوبيا والسودان التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.