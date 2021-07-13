معلول يكتفي بجلسة في «الجيم» بمران الأهلي الأخير قبل السفر للمغرب

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قد اكتفى بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أن «معلول» اكتفى بأداء جلسة في «الجيم»؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، وفقا لما يحدده الجهاز الفني لبعض اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

واستأنف الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4ــ1.

وتستعد بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لمغادرة القاهرة عصر اليوم في طريقها إلى المغرب؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس»، بمدينة كازابلانكا في المغرب.