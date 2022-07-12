22 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، قائمة فريقه التي ضمت 22 لاعبًا، استعدادًا لملاقاة سموحة غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهدت القائمة استمرار غياب عماد حمدي ومحمود عبدالعاطي دونجا ومحمد بن خماسة، بالإضافة إلى خروج محمد الشامي وأحمد مصطفى لتعرضهما للإيقاف، نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء، وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمي.. محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبدالمنعم.

في خط الدفاع.. أحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني.

في خط الوسط.. عمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد عبدالسميع وأحمد مدبولي وعبدالرحمن مجدي وجان موريل وحسن ياسين.

في خط الهجوم.. مروان حمدي وحازم مرسي وخالد النبريصي.