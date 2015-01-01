 طب بيطري كفر الشيخ: المجازر استقبلت 1890 رأس ماشية خلال أيام العيد - بوابة الشروق
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طب بيطري كفر الشيخ: المجازر استقبلت 1890 رأس ماشية خلال أيام العيد

محمد نصار
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 3:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 3:37 م

تشهد مجازر كفر الشيخ أعمال تعقيم وتطهير، اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك، تحت اشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بالتعاون مع رؤساء المدن ونوابهم.

وأكد الدكتور محمد بشار، انتهت المجازر أمس ونقاط الذبح، وعددها 16 مجزراً، من انتهاء ذبح الأضاحي أمس خلال 4 أيام عيد الأضحى المبارك، وقدمت المجازر كل الخدمات من كشف ظاهري على الماشي، وأعمال الذبح، وكشف على اللحوم، وتوفير المياه، والتطهير قبل وبعد أعمال الذبح مجاناً بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف الدكتور شعبان مغنم، مدير الصحة العامة والمشرف على المجازر، أن المجازر ونقاط الذبح استقبلت 1890 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبدأ منذ اليوم بعدد من المجازر استقبال الماشية الخاصة بالجزارين لذبحها.


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